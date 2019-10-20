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Все про:ГНСУ (22) Верланов Сергей (19)

 Электронные кассовые аппараты будут бесплатными, – Верланов

Государственная налоговая служба уже разработала программу, которой бесплатно смогут пользоваться все. Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"В соответствии с законом электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработало бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - заявил Верланов.

Он подчеркнул, что с 1 января 2020 ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

"Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", - отметил руководитель ГНС.

Также Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в "тени".

"Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой", ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбеке позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче", - заявил Верланов.

Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

"Малых предпринимателей проверять не нужно, малых предпринимателей нужно оберегать и защищать", - подчеркнул Верланов.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154806
 
 
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Гм, а я вже думав взяти собі парочку безкоштовних апаратів. а виявляється, що безкоштовним буде лише програмування. А сматфон підприємець повинен мати свій. А у мене - нема. А купити смартфон - вже не є безкоштовним касовим апаратом.
Це таке відбувалося ще за януковоча: програма від податкової -безплатна, але працює через пень колоду. А за медок вже треба платити. Щоб звітність передати через інтернет - треба платити за інтернет (або посереднику що не завжди дешевше і надійніше). ТО де, питайється Электронные кассовые аппараты будут бесплатными, – Верланов - Цензор.НЕТ 6250 безкоштовно?
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