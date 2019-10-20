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Все про:МВФ (1051) земельная реформа (62)

 МВФ и Украина имеют общие интересы по земельной реформе, – Милованов

Международный валютный фонд не указывает Украине, что нужно сделать в вопросе земельной реформы, однако он заинтересованы в том, чтобы в селах развивался бизнес для малых и средних фермеров, чтобы повысить благосостояние людей в Украине.

Об этом рассказал по результатам встреч в Вашингтоне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Большинство встреч (в Вашингтоне) фокусировались на поддержке средних и малых фермеров, как их можно поддерживать финансово, как могут международные организации помочь, какую форму это может принять: например, компенсация процентных ставок или гранты", - рассказал о ходе переговоров Милованов. 

Он уточнил, что понятие "грант" в данном случае означает, например, 20-процентную доплату со стороны государства или финансовой организации для человека, который хочет купить землю в Украине.

"У них (в МВФ) очень большая заинтересованность, чтобы реформа прошла так, чтобы в селах был создан бизнес. Поскольку, если от реформы не выиграют малые владельцы земли и малые фермеры, то это не та реформа, которая нужна Украине", - подчеркнул Милованов, добавив, что это также цель и украинской стороны.

По словам Милованова, в Фонде хотят, чтобы Украина стояла на ногах самостоятельно.

"Поэтому очень большая заинтересованность с точки зрения развития среднего и малого бизнеса в селах. У них мандат такой - развивать благосостояние людей", - отметил министр.

В то же время он отметил: "Они не просят нас ничего сделать по рынку земли, они спрашивают, что мы будем делать для того, чтобы экономика росла".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154805
 
 
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На Украине больше нет активов, под которые давать деньги.
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А каким боком ПРОДАЖА земли повлияет, что бы на селе был создан бизнес ??? Тот у кого есть земля и сейчас ее использует по назначению и получает прибыль. Ключевое слово здесь ПРОДАЖА, а значит "отжатие" за неуплату кредитов от МВФ. Что то мало желающих ее продать из тех кто ее имеет, за очень редким исключением. Здесь есть подводные даже не камни, а айсберги - не зря ведь все обсуждения ведутся скрытно - цель изьять землю у народа.
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