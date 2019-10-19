 Фондовый рынок США ушел в минус после слабых экономических данных Китая

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Экономический рост Китая замедлился больше, чем ожидалось, - до 6,0% - в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем по меньшей мере за 27 с половиной лет.

На настроения инвесторов положительно повлияли хорошие квартальные результаты Coca-Cola и Schlumberger.

Акции Coca-Cola Co подорожали на 2,2% после того, как компания отчиталась о квартальных продажах, превысивших прогнозы благодаря спросу на газировку без сахара и новый напиток Coca-Cola Plus Coffee.

Бумаги Schlumberger NV выросли на 2,54%, поскольку нефтесервисная компания отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли.

Акции Johnson & Johnson упали на 3,9%, оказав давление на Dow Jones Industrial Average. Компания сообщила в пятницу, что отзовет партию детской присыпки в США после того, как Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов обнаружило следы асбеста в образцах, взятых из бутылки, купленной онлайн.

Индекс Dow Jones снизился на 0,29% до 26.946,17 пункта, S&P 500 - на 0,21% до 2.991,67 пункта, Nasdaq - на 0,51% до 8.115,22 пункта.