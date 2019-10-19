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 США введут новые санкции против Кубы

США введут новые санкции против Кубы, говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности при американском министерстве торговли.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Вашингтон ужесточает правила экспорта и реэкспорта авиационной техники и телекоммуникационного оборудования. Так, например, будут отозваны действующие лицензии на аренду Кубой воздушных судов, новые заявки будут отклонены.

Кроме того, США запретят пожертвования в эту страну, если они направляются организациям, связанным с кубинским правительством или правящей там коммунистической партией. В заявлении указано, что санкции вводятся из-за "репрессий режима в отношении кубинского народа", а также поддержки Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений с Кубой и смягчении санкций. Дональд Трамп после прихода к президентской власти назвал эту политику ошибочной, сохранил эмбарго и ужесточил правила поездок американцев на Кубу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154750
 
 
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