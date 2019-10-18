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 Нацбанк прекратил скупать валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 15 по 18 октября купил на межбанковском валютном рынке $31 млн и ровно столько же продал, что не позволило увеличить резервы.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а еще $1 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время продажа валюты по единому курсу составила $31 млн.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,36 млрд, продал – $479,23 млн.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 7 по 11 октября купил на межбанковском валютном рынке $134,5 млн, тогда как в первую неделю месяца он впервые с начала августа вышел на рынок для поддержки гривни и продал рекордные для этого года $200 млн. Операции по продаже валюты центробанк не производил.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154720
 
 
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