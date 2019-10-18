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 "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 20%

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысит цены на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 18,4-19,6%.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", – сказанго в сообщении.

В компании напомнили, что предложенные НАК цены на природный газ оличаются, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Так, цена на условии предоплаты, при закупке газа в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц и условии отсутствия долгов перед энергохолдингом составит 5 861 грн за тыс. кубометров без НДС или 7 033,2 грн с учетом этого налога.

Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в ноябре составит 6 463 грн за 1 тыс. кубометров без НДС или 7 755,6 грн с учетом налога.

Цены не включают расходы на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" с октября повысил цены на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,6% по сравнению с сентябрем – до 5 878,8 грн за тыс. куб. м (с НДС). Для других покупателей цена в октябре выросла на 4,9% – до 6 549,60 грн за тыс. кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154707
 
 
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Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину"Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154707
Что это за вранье, где это они увидели такой рост цен на хабах.
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Когда цена для промышленности упала почти вдвое то товары в магазинах дешевле не стали а скорее наоборот, а теперь могут и еще поднять говоря что вот мол у нас газ подорожал.
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- Отопительный сезон на старте? да, зелупенцы? "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 20% - Цензор.НЕТ 1137
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