 "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 20%

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", – сказанго в сообщении.

В компании напомнили, что предложенные НАК цены на природный газ оличаются, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Так, цена на условии предоплаты, при закупке газа в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц и условии отсутствия долгов перед энергохолдингом составит 5 861 грн за тыс. кубометров без НДС или 7 033,2 грн с учетом этого налога.

Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в ноябре составит 6 463 грн за 1 тыс. кубометров без НДС или 7 755,6 грн с учетом налога.

Цены не включают расходы на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" с октября повысил цены на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,6% по сравнению с сентябрем – до 5 878,8 грн за тыс. куб. м (с НДС). Для других покупателей цена в октябре выросла на 4,9% – до 6 549,60 грн за тыс. кубометров.