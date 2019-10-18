 Банки ждут роста кредитования и притока депозитов, – опрос НБУ

Об этом говорится в отчете по итогам проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса об условиях банковского кредитования за четвертый квартал 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Текущий опрос показал уверенность банков в перспективах роста кредитования: 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных и розничных кредитов. Перспективы восстановления корпоративного кредитования они оценили как самые высокие за всю историю наблюдений с начала 2015 года – баланс ответов составил 53%", – сказано в сообщении.

Так, большинство опрошенных финансовых учреждений убеждены, что спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса и потребительские кредиты продолжит расти.

В то же время согласно ожиданиям банков кредитные стандарты смягчатся для всех видов корпоративного кредитования и, хоть и несущественно, – для потребительского кредитования населения.

"Рекордными также были балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и физических лиц (53% и 62% соответственно)", – констатируют в НБУ.

Опрошенные банки ожидают, что в четвертом квартале может увеличиться валютный риск, зато кредитный риск снизится. Процентный, операционный и риск ликвидности не изменятся.

По итогам опроса, в третьем квартале банки отметили, что снижение стоимости кредитов стимулировало спрос на займы как со стороны населения на потребительские кредиты, так и юридических лиц – на краткосрочные кредиты, а также на кредиты малым и средним предприятиям (МСП).

Отдельные банки также указали, что положительные ожидания стали факторами ослабления внутренних требований и критериев отбора заемщиков в потребительском сегменте.

Опрос проводился с 19 сентября по 10 октября среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.