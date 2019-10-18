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 Сервис TransferWise запустил мгновенные переводы в Украину

Эстонский сервис для международных переводов TransferWise уменьшил время проведения транзакций в Украину.

Об этом AIN сообщили представители сервиса, передает БизнесЦензор.

Как объяснили в TransferWise, раньше перевод средств осуществлялся в трех временных промежутках. В большинстве случаев деньги украинскому пользователю из-за рубежа приходили либо в тот же день, либо на следующий. Но, если люди совершали транзакцию в пятницу после определенного времени, средства зачислялись лишь в понедельник.

Теперь украинские пользователи смогут получать переводы мгновенно 24/7, отмечают в TransferWise. Банковские выходные также не будут причиной задержки.

В TransferWise отмечают, что теперь сервис доступен для всех украинских пользователей, а не только "Приватбанка". Ранее его поддержку подключил monobank.

Клиенты "Приватбанка" теперь могут получать через TransferWise деньги в долларах и евро - для этого нужно им нужна карта физлица. В monobank теперь можно получить деньги из-за границы через Transferwise. Комиссию возместят кешбэком.

TransferWise с офисом в Черкассах и BitFury попали в топ-50 финтех-стартапов по версии Forbes.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154689
 
 
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