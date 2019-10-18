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 В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 миллионов, – ГПУ

В Днепропетровской области двое сотрудников банка подозреваются в растрате 80 млн грн государственных средств

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины, передает БизнесЦензор

"17 октября 2019 года двум чиновникам коммерческого банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказано в сообщении.

Так, по версии следствия, в 2013 году на основании ложных официальных документов указанные лица заключили фиктивный кредитный договор с предприятием, согласно которому последнее получило от банковского учреждения денежные средства в сумме 80 млн грн. Указанные денежные средства заемщик не вернул. В дальнейшем банк из-за его неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал правопреемником банка.

Указанное уголовное производство за процессуального руководства прокуратуры Днепропетровской области расследуется Национальной полицией. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154686
 
 
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