 Движение по Северном мосту в Киеве ограничат на выходные

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону "Почайны".

На время работ движение будет частично ограничено.

Следовательно, движение будут ограничивать:

с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины);

с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. м. "Почайна").

В КГГА напомнили, что узнавать об ограничении движения и ремонты столичных дорог можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic.