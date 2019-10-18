 Прогноз урожая зерна в 2019 году повышен до 72 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, производство пшеницы может вырости на 3,5 млн тонн – до 28,1 млн тонн, ячменя – на 1,6 млн тонн, до 8,9 млн тонн, овса – на 26 тыс. тонн, до 444 тыс. тонн, проса – 84 тыс. тонн, до 165 тыс. тонн.

В то же время министерство ожидает сокращения сбора кукурузы на 3 млн тонн – до 32,8 млн тонн, гороха - на 203 тыс. тонн, до 572 тыс. тонн, ржи – на 60 тыс. тонн, до 333 тыс. тонн, гречихи – на 52 тыс. тонн, до 85 тыс. тонн, риса – на 6 тыс. тонн, до 63 тыс. тонн.

Кроме того, прогноз урожая рапса в 2019 году повышен на 472 тыс. тонн – до 3,2 млн тонн, по подсолнечнику снижен на 589 тыс. тонн – до 13,6 млн тонн, сои – на 827 тыс. тонн, 3,6 млн тонн.

Минагрополитики ожидает, что сахарной свеклы будет собрано 9,8 млн тонн, что на 4,2 млн тонн меньше, чем в 2018 году.

Прогноз урожая картофеля снижен на 2,2 млн тонн – 20,3 млн тонн, овощей – на 575 тыс. тонн – до 8,9 млн тонн.

Как сообщалось, Украина по состоянию на 18 октября намолотила 57,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 12,9 млн га (84% к прогнозу) при средней урожайности 44,6 ц/га.

В конце августа 2019 гора Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагрополитики объединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозировало в текущем году урожай зарновых в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.