 Служба судебной охраны накупила новых автомобилей Renault на 60 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации в ProZorro, соответствующий договор заключен 18 октября после победы компании в торгах, состоявшихся 30 сентября.

"Кий Авто Холдинг" поставит Службе судебной охраны 26 полноприводных автомобилей Renault Duster cо встроенной радиостанцией и 56 микроавтобусов Renault Trafic (также с встроенной радиостанцией).

Срок поставки – до 20 декабря 2019 года.

Конкурентом "Кий Авто Холдинг" на торгах было "Нико Прайм Мегаполис".

В акционе "Кий Авто Холдинг" победило, предложив автомобили за 65, 445 млн грн (второй участник – 65,687 млн грн) при ожидаемой сумме закупки 65,687 млн грн, однако затем в договор были внесены изменения "в связи со снижением стоимости автомобилей Renault" – общая сумма составила 60,06 млн грн.

Цена одного Renault Duster составила 455,7 тыс. грн, Renault Trafic – 860,9 тыс. грн.

В рамках еще одного тендера Служба судебной охраны 15 октября заключило договор с ДП "Автотрейдинг Центр" на поставку 34 автомобилей Skoda с встроенными радиостанциями.