 Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС продолжили снижение

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на 7-8 копеек за литр снизили цены сети WOG и ОККО.

Shell опустил цены на 3 коп./л – до 11,83 грн/л.

В сетях "Параллель", "Род-Ник", "Автопорт", "Фактор" и "Рур груп" газ подешевел на 10-30 коп./л.

Оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 8% – до 17 510 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.

Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80-12,00 грн/л.

Как сообщалось, цены на автогаз в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране цена автогаза в сетях АЗС за последних три дня уменьшилась на 10 копеек за литр..

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Оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 7% – до 17 780 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.

Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80-12 грн/л.