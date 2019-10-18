 Украина собрала 57 миллионов тонн зерна с 84% площадей

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, кукурузы намолочено 17,7 млн тонн с площади 2,7 млн га (54%), проса – 150 тыс. тонн с 80 тыс. га (89%), гречихи – 85 тыс. тонн с 64 тыс. га (94%). Ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га.

Кроме того, намолочено 13,1 млн тонн подсолнечника с 5,8 млн га (93%), сои – 3,2 млн тонн с 1,4 тыс. га (88%), сахарной свеклы собрано 5,6 млн тонн с площади 129 тыс. га (58%).

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Черкасской области - 63,4 ц/га, Винницкой – 62,6 ц/га, Хмельницкой – 62,3 ц/га, Киевской – 58,8 ц/га, Сумской – 58,6 ц/га. Наибольший вал зерна намолотили в Полтавской области – 4,1 млн тонн, Винницкой - 4 млн тонн, Харьковской – 3,9 млн тонн, Днепропетровской – 3,7 млн тонн, Одесской – 3,6 млн тонн, Кировоградской и Черкасской – 3,4 млн тонн, Запорожской – 3,3 млн тонн, Николаевской – 3,1 млн тонн.

По состоянию на 18 октября украинские аграрии провели сев озимых зерновых под урожай 2020 года на площади 6,2 млн га, или 86% к прогнозу, из которых посеяно: озимой пшеницы – 5,4 млн га (86%), ржи - 112 тыс. га (92%), озимого ячменя - 738 тыс. га (80%).

Помимо этого посеян озимый рапс на площади 1,1 млн га, или 99% к прогнозу.

Как сообщалось, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.

В конце августа 2019 гора Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагрополитики объединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.