 Кабмин вернет в Раду обновленный проект госбюджета до 2 ноября, – Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время обсуждения в ВР проекта госбюджета на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год, то есть мы поймем с вами, сколько денег реально будет. Потому что нет смысла делить то, чего нет. Наша задача сейчас – понять реалистичные статьи доходов и 2 ноября подать с учетом всего того, что вы сказали, нормальный исправный документ, который мы сможем дискутировать до второго чтения. Это для понимания общего контекста", – сказал Гончарук.

Премьер напомнил о том, что после того как Кабмин внес на рассмотрение Рады законопроект о главный финансовый документ страны, то уже не мог вмешиваться в процесс его проработки в парламенте, а мог лишь ожидать выводы народных избранников. Гончарук обещает учесть предложения, которые внесли в отношении госбюджета народные депутаты.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2020 год", что является принятием проекта закона о госбюджете в первом чтении. В утвержденных парламентом предложениях депутатов предложено увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2020 год.

При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год до 3,7%, тогда как внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%

15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.

Проектом доходы бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, расходы – в сумме 1 170 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 4 723 грн.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Согласно законопроекту, рост экономики Украины в следующем году должен ускориться до 3,3% ВВП с одновременным замедлением инфляции до 6%. Минимальная зарплата в проект госбюджета на 2020 год заложена на уровне 4723 грн.

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрено в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн.

В 2020 году платежи по государственному долгу составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание - 145,2 млрд грн. Вместе с тем Украина планирует в следующем году занять около 380 млрд грн. Министр финансов Оксана Маркарова на брифинге 15 сентября заявляла, что проект госбюджета на 2020 год рассчитан по курсу 28,2 грн/$, поскольку макропрогноз был утвержден еще в мае.

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000).