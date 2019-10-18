 SkyUp запустила авиарейсы из Харькова во Львов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейсы будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 862 грн.

"Теперь у украинцев есть выгодная альтернатива путешествия с востока на запад протяженностью более тысяча километров – прямой перелет. Они могут просто сесть в самолет и менее чем за два часа приземлиться в центре украинских традиций – Львове, или попасть на бизнес-встречу в Харькове. Таким образом мы продолжаем воплощать нашу миссию и один из наших основных векторов - развивать сообщения внутри страны", – заявил гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.