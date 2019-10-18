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Все про:дороги (899) Киев (2218) концессия (86)

 В партии Зеленского предложили отдать в концессию Киевскую окружную дорогу

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха допускает возможность передачи в концессию Киевской кольцевой дороги и ряда трасс на Западе Украины.

Об этом Наталуха сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Принятие закона позволит до конца года запустить процесс концессий как минимум – портов "Херсон" и "Ольвия", а также некоторых других объектов дорожной инфраструктуры. Идут разговоры о Киевской кольцевой дороге, части трасс на Западе Украины", – сказал Наталуха.

Наталуха отметил, что концессия станет одним из инструментов для инвестиций в Украину наряду с приватизацией.

"На концессию возлагаем большие надежды, как и на возобновление государственно-частного партнерства в целом", – подытожил Наталуха.

Как сообщалось, 17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О концессии" №155-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Среди прочего, документом урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154626
 
 
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