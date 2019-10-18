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 "Укрпочта" открыла обновленный грузовой терминал в аэропорту "Борисполь". ФОТО

"Укрпочта" открыла модернизированный грузовой терминал в Международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы открыли обновленный грузовой терминал "Укрпочты" в аэропорту "Борисполь", который теперь способен принимать и отправлять (день в день) более 50 рейсов (вместо двух окон приема теперь пять), и, например, совместно с компанией МАУ доставлять посылки в США в срок до 5 дней, а скоро, я надеюсь, и перехода EMS в "Укрпоыту" будет еще быстрее", – написал Смелянский.

Глава компании рассказал, что в ходе ремонта терминала были сделаны навесы для сохранности и удобства приемов посылок и грузов, устанолены десятки видеокамер для их безопасности, выделены зоны импорта и экспорта для ускорения процесса, установлены новые сканеры, закуплены со стороны аэропорта и хендлеров новые тележки, тракторы и другая техника.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154624
 
 
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