 Кабмин внес в Раду законопроект о легализации азартных игр

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр. В частности, правительство предлагает установить:

ограничение количества лицензий, игорных заведений и игорного оборудования;

требование о размещении игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды - для залов игральных автоматов и класса 5 звезд - для казино);

обязательную верификацию игроков при приеме ставок/выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется налоговой службой;

обязательную сертификацию игорного оборудования для проведения азартных игр по международным стандартам;

усиление финансовой и уголовной ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии;

обязательность целевого направления платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

Принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса, ограничит распространение игромании. Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн, однако окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон.

С 2009 года действует закон Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине". Но результаты этого запрета привели к тому, что азартные игры проводятся в тени, а их организаторы получают сверхприбыль; отсутствуют поступления в государственный бюджет в виде налогов и сборов от игорного бизнеса. Отдельной, но не единственной проблемой стало втягивание несовершеннолетних в игорный бизнес.