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 Рада приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, "за" проголосовали 264 народных депутатов при необходимых 226 голосов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Законопроект определяет объем господдержки сельхозпроизводителей на уровне не более 1% выпуску продукции в сельском хозяйстве из-за недостаточного освоения этих средств, указано в проекте бюджета.

"На эти цели в госбюджете на 2018 год было предусмотрено расходов на 5,3 млрд грн, с которых фактически использовано 4,2 млрд грн, или 79,2% плановых назначений, что составляет 0,66% выпуска продукции в сельском хозяйстве", – указано в пояснительной записке.

Помимо этого, законопроект определяет объем государственного фонда регионального развития на уровне не более 1% прогнозного объема доходов общего фонда проекта государственного бюджета, указано в документе.

При этом бюджетный комитет парламента отметил необходимость доработки законопроекта ко второму чтению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154619
 
 
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