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 Продажи внедорожников компенсируют падение спроса на топливо из-за электромобилей, – МЭА

Растущие продажи кроссоверов и внедорожников (в англоязычных текстах - SUV) способствуют увеличению мирового спроса на бензин и ДТ. Прогнозируемое расширение парка SUV компенсирует падение спроса на ископаемое моторное топливо, обусловленное ростом продаж электромобилей (EV).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Если мировой спрос на кроссоверы и внедорожники будет и дальше расти нынешними темпами, выбросы углерода этими более крупными автомобилями перевесят выгоды экологические выгоды от роста парка электромобилей, говорится в новом исследовании Международного энергетического агентства (МЭА). 

Количество внедорожников по всему миру выросло с 35 млн в 2010 году до более чем 200 млн в прошлом году, что составляет 60% роста мирового автопарка за 8-летний период. И это оказывает большую нагрузку на окружающую среду, поскольку SUV не так экономичны, чем более компактные модели.

Исследование МЭА показало, что в период с 2010 по 2018 годы внедорожники оказались вторым по значимости источником всемирного роста выбросов углерода после энергетического сектора. По этому показателю SUV опережают грузовики и авиацию. Исследование также показало, что увеличение спроса на сырую нефть, используемую для производства топлива для легковых автомобилей на 100% обусловлено растущей популярностью кроссоверов и внедорожников.

"Если любовь потребителей к внедорожникам будет расти такими же темпами, что и в последние 10 лет, к 2040 году SUV увеличат мировой спрос на нефть почти на 2 млн баррелей в сутки. Это полностью компенсирует снижение потребление ископаемого топлива, полученное от продажи почти 150 млн EV", - рассчитали исследователи.

По итогам прошлого года 48% автопродаж в Соединенных Штатах пришлось на внедорожники, что стало самым высоким показателем в мире. Однако и другие страны не отстают. Большие автомобили рассматриваются как статусный символ, и их продажи увеличиваются в таких странах, как Индия и Китай, где быстро растет средний класс.

Переход к более крупным и менее экономичным моделям в определенной степени противоречит трендам автомобильного рынка, где огромные расходы на НИОКР способствуют разработке и производству энергосберегающих легковушек. Если при этом учесть успехи в области электромобилестроения, то исследователя не остается ничего другого, как назвать происходящее "невероятно удивительным" явлением.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154613
 
 
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