 Продажи внедорожников компенсируют падение спроса на топливо из-за электромобилей, – МЭА

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Если мировой спрос на кроссоверы и внедорожники будет и дальше расти нынешними темпами, выбросы углерода этими более крупными автомобилями перевесят выгоды экологические выгоды от роста парка электромобилей, говорится в новом исследовании Международного энергетического агентства (МЭА).

Количество внедорожников по всему миру выросло с 35 млн в 2010 году до более чем 200 млн в прошлом году, что составляет 60% роста мирового автопарка за 8-летний период. И это оказывает большую нагрузку на окружающую среду, поскольку SUV не так экономичны, чем более компактные модели.

Исследование МЭА показало, что в период с 2010 по 2018 годы внедорожники оказались вторым по значимости источником всемирного роста выбросов углерода после энергетического сектора. По этому показателю SUV опережают грузовики и авиацию. Исследование также показало, что увеличение спроса на сырую нефть, используемую для производства топлива для легковых автомобилей на 100% обусловлено растущей популярностью кроссоверов и внедорожников.

"Если любовь потребителей к внедорожникам будет расти такими же темпами, что и в последние 10 лет, к 2040 году SUV увеличат мировой спрос на нефть почти на 2 млн баррелей в сутки. Это полностью компенсирует снижение потребление ископаемого топлива, полученное от продажи почти 150 млн EV", - рассчитали исследователи.

По итогам прошлого года 48% автопродаж в Соединенных Штатах пришлось на внедорожники, что стало самым высоким показателем в мире. Однако и другие страны не отстают. Большие автомобили рассматриваются как статусный символ, и их продажи увеличиваются в таких странах, как Индия и Китай, где быстро растет средний класс.

Переход к более крупным и менее экономичным моделям в определенной степени противоречит трендам автомобильного рынка, где огромные расходы на НИОКР способствуют разработке и производству энергосберегающих легковушек. Если при этом учесть успехи в области электромобилестроения, то исследователя не остается ничего другого, как назвать происходящее "невероятно удивительным" явлением.