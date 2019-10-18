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 Экспортно-кредитное агентство заработает до конца года, – глава комитета

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха прогнозирует запуск работы Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) к концу текущего года.

Об этом Натадуха сказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я бы хотел, чтоб до конца года агентство заработало", – сказал Наталуха.

При этом он отметил, что ЭКА следует перезапустить, однако не уточнил, какую сумму планируется заложить в госбюджете на финансирование агентства.

"Страны все больше начинают поощрять собственных производителей и возвращаются к открытому рынку только после усиления собственных экспортеров. У нас – наоборот", – прокомментировал Наталуха.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

В ноябре 2018 года правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Ранее первый бывший вице-премьер Степан Кубив заверял, что агентство заработает в начале 2019 года.

Согласно закону "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования" №1792-VIII, набсовет ЭКА формируется на конкурсном основании в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. При этом конкурсная комиссия, которая будет избирать членов набсовета, должна состоять из 11 лиц: шести от представителей государства, троих - от международных организаций (по одному - от Всемирного банка, ООН и ОСЭР) и двух - от общественных объединений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154612
 
 
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