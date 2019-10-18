 "Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решению судов

Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает БизнесЦензор cо ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", – заявил Миллер.

По словам главы "Газпрома", речь идет не только о проигранных российской компанией НАК "Нафтогаз Украины" спорах в Стокгольмском арбитраже, а также и решениях украинских судов по антимонопольному делу против "Газпрома".

"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", – сказал Миллер.

Глава российской компании также назвал важным для будущих условий транзита газа вопрос возобновления прямых закупок российского газа Украиной, а также их объемы.

"Все говорят о важности договора на транзит, но все-таки надо понимать, что Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах", – заявил Миллер.

При этом глава "Газпрома" высказал сомнение в возможности подписания нового договора на транзит газа через Украину по европейским правилам, на чем настаивает украинская сторона.

"Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство – Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года... На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", – добавил Миллер.

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Как сообщалось, ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре очередных трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоится 28 октября.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными. В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени), что составляет около $7 млрд по текущему курсу.