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 Энергетика, Транспорт
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Все про:Газ (3797) газовые переговоры (126) газопровод (619) Нафтогаз (1) Стокгольм (176) Транзит газа (241)

 "Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решениям судов

Российский "Газпром" требует от украинской стороны отказаться от взыскания миллиардных сумм по итогам выигранных судов и возобновить закупки российского газа.

Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает БизнесЦензор cо ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", – заявил Миллер.

По словам главы "Газпрома", речь идет не только о проигранных российской компанией НАК "Нафтогаз Украины" спорах в Стокгольмском арбитраже, а также и решениях украинских судов по антимонопольному делу против "Газпрома".

"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", – сказал Миллер.

Глава российской компании также назвал важным для будущих условий транзита газа вопрос возобновления прямых закупок российского газа Украиной, а также их объемы.

"Все говорят о важности договора на транзит, но все-таки надо понимать, что Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах", – заявил Миллер.

При этом глава "Газпрома" высказал сомнение в возможности подписания нового договора на транзит газа через Украину по европейским правилам, на чем настаивает украинская сторона.

"Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство – Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года... На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", – добавил Миллер.

Читайте также: Трехсторонние газовые переговоры возобновятся в конце октября, – Шефчович

Как сообщалось, ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре очередных трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоится 28 октября.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными. В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени), что составляет около $7 млрд по текущему курсу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154606
 
 
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Перекривайте вентиль, лаптєрогі. "Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решению судов - Цензор.НЕТ 2117
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Загальновідомо шо всі українці замерзли ще в 2014 році, залишилась тільки Хунта. "Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решениям судов - Цензор.НЕТ 3692
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Добре що я собі купив дров'яну пічку Jotul F400, зима буде тяжкою, до кінця зими доживуть не всі.
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Загальновідомо шо всі українці замерзли ще в 2014 році, залишилась тільки Хунта. "Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решениям судов - Цензор.НЕТ 3692
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Якби швейцарський тепловий насос то жили б ... вічно (жаба б точно давила померти...) "Газпром" потребовал от Украины отказаться от претензий на $10 миллиардов по решениям судов - Цензор.НЕТ 5538
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Що ти верзеш?Ми закачали рекордну кiлькiсть газу, вистачить до лiта всiм!
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Той газ в підземних українських сховищах газу будуть качати в ЄС, бо цей газ буде продано в Європу! Після перекриття росією газової труби на сході України в Словаччині піднімиться ціна на газ бо буде нестача газу і власники газу в українських сховищах будуть вигідно продавати свій газ в ЄС! А для прокачки на схід та південь України не вистачить потужності свердловин, які качають газ зі сховищ, бо ці потужності обмежені -300 млн куб.м на добу, а це катастрофічно мало! Ше в 1990-х роках СРСР планував довести потужність газових свердловин, які викачують газ з підземних сховищ, до позначки 1 млрд. куб.м на день! Але розвал СРСР зупинив ці амбіційні плани! Перекриття росією газової труби дуже небезпечне тим що ЄС буде вимагати продовження поставок газу з українських підземних сховищ газу на підставі підписаних угод з власниками газу, закачаного в ПСГ влітку! І качати газ в сторону сходу та півдня не буде фізичної можливості! А потрібно згадати що Ще Румунія та Болгарія захочуть отримати газ з українських ПСГ бо зупинка російського транзиту коснеться і їх, бо вони через Україну отримують газ, по газогону Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл, а в Тирасполі (Придністров'я) той газ з труби активно крадуть на опалення і забезпечення Придністров'я! Тому взимку нас буде очікувати надзвичайно складна ситуація і пічка на дровах має стояти в кожній квартирі.
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Напоминаю, все уже давно замёрзли, а газ можно качать только в одну сторону и ни как иначе)))
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Коли викачуєш газ зі сховищ, то потрібно качати весь час в одну сторону, тільки кількості свердловин та потужності насосів не вистачить на всіх!
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Ні, ну ці "братки брати" нормальні?
На секундочку уявити, що Україна мала б повернути борг, і таку заявочку утнула. Реакцію росії не важко уявити...
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Повний наівняк. Це вже схоже на хворобу мозку.
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Есть один вариант, чтобы не отдавать этот долг:.. Газпром становится украинской кампанией
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и ... пол Украины едет обслуживать сибирский транзит и платить налоги *****? Так это ж мечта кацапов! Ні. У нас і так тепер усе по феншую - "в своїй хаті своя правда й сила", а "москаль північний - наш ворог вічний".
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нє, ну якщо газпром вимагає, то як зюзі можуть йому відмовити?
ще ВладімВладімірич образиться і війська не відведе
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Украине нужно переходить на увеличение добычи своего газа. Нужно бурить новые и новые месторождения! Украина имеет 3 запасы газа в Европе! Украина в 70-х годах добывала 70 миллиардов кубометров, а сейчас всего 20. Никудышный власть сделала из промышленной страны - сельскохозяйственную - это просто жесть! Забросили все, что только можно! в Украине ресурсов море и их не осваивают и не строят производства под них - это позор, позор, позор! Потому и нищие! Что у самих в земле куча всего, а власти закупают это у страны, которая враг! Бесконечный позор!
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В Японії чи в Ізраїлі немає нічого в землі. Є тільки мізки і працьовиті японці і євреї. Може і нам пора працювати або виписати 30 млн. японців чи трішки євреїв. Хоча ні, євреїв у нас і так забагато у владі і біля влади. Правда, вони якісь не такі.
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Жидів більше не надо. Як би від цих злодіїв позбавитися в гуманний спосіб...
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А тебе не дивує його нинішне прізвище "ГЛАДКОВСКИЙ"?
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Ну что же.
Если правительсво зеленых подпишет контракт то значит долги прощены.
Они могут про это не говорить прямо их действия скажут про себя сами.
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Чомусь мені здається, що наша сциклива миролюбива влада і тут все зіллє. Навіть не посередині і тільки за похвалу від )(уйла і Меркель. Артистам хочеться всім подобатися
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Требования надо увеличить раз так в десять. Чтобы другим неповадно было.
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Как это простить суммы за иски! у нас за эти суммы некоторые получили премии и отправили своим мама в Америку!!
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И ведь откажутся от исполнения решения судов слуги непонятно какого народа!
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Миллер -- смотрящий от Путина(ещё по Питеру) в "Газпроме".
Так , что читайте это требования Путина - главного собственника"Газпром".
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Так вони там на Московії мало того що дурнуваті, так ще й хохмачі!
Не тільки не відмовимось від своїх грошей, а ще й поставимо умови забиратись зі Схлду України, і з Криму, а як будете кочевряжитись, то просто підемо з переговорів, сказавши "Ну як надумаєте - дзвоніть!"
І хай вже Европа думає, як їй не замерзнути взимку, а Ви думайте, як виконати свої обов'язки перед нею по поставкам газу. Думаю - через місяць самі будет просити, а ще через півроку Европа почне з Вас збитки через суди стягувати.
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Учитесь ЗЕкоманда. Ребята все проиграли, но они требуют и ставят условия. Учитесь Яременко и Пристайко. А, то по-вашему нужно все срочно выполнить, что в "минских" и, что не в "минских" (формула). Ну, ребята, смотрю как Вы пройдете этот тест.
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да как они тест пройдут? на коленях? сегодня читаю, оказываеться, они (слуги) втихаря уже какие то амнистии для сепаров выдумали и якобы уже приняли! вы чо а слуги каломыйского, вы же обещали по луганде все открыто делать и советоваться в этом вопросе с украинцами.... заметьте с украинцами а не с евреями! может я что то не догоняю?
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крым взад, на йух из лугандона, пленных пацанов в Украину, вот тогда будем разгрваривать! а то требуют они, требовать у куйла надо а не у нас.... Мюллер а ты оказываеться совсем не немец!
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З якого це куя нам від лямів відмовлятись ? Та ще й не виконуючи рішень суду . Алєні кончені . Платіть і кайтеся .
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виталий, не от лямов а от млрд. согласись это разные вещи... обкакался мюллер со своим газом и как пишет желтая мацковская пресса, что он теперь по поводу Украины от куйла в последнее время регулярнр дюлей отгребает....
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вот кучма гандонище, сколько он денег как,,апам подарил
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В зєлєбєні тяга "до пасрєдінє" , до нульового варіанту який потрібен москві . Отже питання недалекого майбутнього коли "усьо будєт пращено" і ми всією жопою сідаємо на газову голку Кацапії , забувши про 11 млрд. кацапського боргу . Бєня вже енергію і вугілля гонить повним ходом , тоді як світ вводить санкції до Кацапії . Певно тому що , як вважає сєнцов , ми "народибратья" , ще одна надюха ефесбешна .
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Так как же отказываться, если проходимцы: Коболев, Витренко и прочие за эти судебные победы себе охрененно компетентным назначили, насчитали, обналичили и освоили грандиозные премии?
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А вот сейчас Коболев должен отработать украденую премию
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Зебилы опустят голову, и соглосяться как лохи...
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И первым голову УЖЕ опустил самый главный зебил - сам ЗЕ! Говорит, мол надо договариваться с Коломоем, а то результаты рассмотрений судов в Украине по Приватбанку могут быть непредсказуемыми, поэтому лучше мол "договориться" сразу и отдать 2 лярда долларов, о которых собака заявляет. ЗЕ! Воспользуйся бесплатным советом:Отдай дело Коболеву и забудь о непредсказуемости судов - тот за свою заслуженную премию (или процент) загонит Коломоя за можайский лес и там посадит в тюрьму. И никому, кроме Коболева, платить не надо будет. Так правильнее Коболеву отдать 2 ляма баксов за результат или же 2 лярда баксов Коломою просто так в дополнение к уже спиз*женым 5,5 лярдам долларов??
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Кретин-клоун должен не по стране кататься с дружками, а 24 часа в сутки заниматься газовым вопросом. Полгода прошло - толку от клоуна - ноль. Осталось всего 2 месяца... На данный момент в стране нет более важного вопроса... Даже война на втором плане...
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Был шестёркой - смотрящим за пацанской гостиницей "Карелия" на хрущобной окраине Питера. Бегал на цырлах перед пискарёвской питерской братвой: плятей подвезти, поляну накрыть, толковища, совместные пьянки-гулянки и делёжка с налогами от честно добытого с питерскими мусорами , разборки, марафет, поножовщина и вот это всё. А сейчас глядит орлом - чиста канкретна Нобель ,или там Рокфеллер - элита, ёпта. Украиной решил покомандовать ... Вот это вот кирзоворылое чмо и по - прежнему шестёрка смотрящая у Плешивого Упыря.
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