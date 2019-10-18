 Остатки средств на валютных счетах правительства сократились за месяц в 2 раза

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 октября составили 61,62 млрд грн, что на 0,21 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало сентября, но являлось рекордным уровнем по состоянию на отчетную дату.

По данным НБУ, в сентябре правительство и Национальный банк выплатили в счет обслуживания и погашения государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1,97 млрд (в эквиваленте).