 Покупкой киевского Ocean Plaza заинтересовалась британская компания, – СМИ

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, стороны не могут договориться о цене: из-за снижения рисков работы в Украине собственник мог поднять заявленную стоимость актива до $300 млн.

"Окончательная ясность относительно заключения сделки появится через три-четыре месяца",— уточняет один из собеседников издания. Несмотря на появление нового интересанта на актив, участвовавшая в переговорах Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева из них пока не вышла.

Председатель правления группы Александр Черницкий заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о появлении еще одного интересанта на Ocean Plaza. Сейчас Mandarin Plaza занимается развитием соседнего Ocean Mall (400 тыс. кв. м).

Duet Group основана в 2002 году Генри Гэбэем, который ранее работал в Credit Suisse и Merrill Lynch, и выходцем из Swiss Bank Union Bancaire Privee Аленом Шиблем.

В портфеле фондов Duet Group проектов более чем на $5,5 млрд. В апреле 2019 года Duet Private Equity приобрел у испанской Naturgy компанию Gas Natural Fenosa, которая управляет большей частью энергосетей Молдавии.

Как сообщал БизнесЦензор, основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall, заявил о намерении до осени 2019 года приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн.

Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

По состоянию на 16 октября 2019 года вместо дочери российского бизнесмена и друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект".

Осталась среди бенефициаров Джейпракаш Валлабх.

Выручка ИС "Лыбидь" в 2017 году выросла на 24,1% – до 1,09 млрд грн, а чистый убыток сократился в шесть раз – до 82,55 млн грн.