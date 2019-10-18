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 Рада проголосовала за создание электронного кабинета застройщика

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" (№1081).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение на заседании парламента в четверг поддержали 319 депутатов.

"Документ регламентирует внедрение электронного кабинета застройщика, то есть осуществления всех разрешительных процедур в строительстве в электронном формате", - написала одна из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Шуляк.

Документ, в частности, предусматривает создание единой государственной е-системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, сокращение перечня документов для получения админуслуг в строительстве, введение принципа "единого окна" для взаимодействия между государственными е-реестрами, открытие доступа к информации через портал е-системы, а также введение ответственности должностных лиц за безосновательное затягивание при предоставлении админуслуг (или если они вообще отказываются их предоставлять).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154583
 
 
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