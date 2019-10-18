 Мининфраструктуры начало прием заявок на концессию порта "Ольвия"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня, 18 октября 2019, начат прием заявок на участие в концессионном конкурсе государственного предприятия "Стивидорная компания Ольвия" и отдельных активов ГП "АМПУ", – сообщает АМПУ.

Соответствующее объявление опубликовано в газете "Голос Украины".

"Концессия госстивидора в порту "Ольвия" – более масштабный проект, чем в порту Херсон, который предусматривает не только модернизацию существующих активов, но и строительство нового зернового терминала. Объем инвестиций, которые планируется привлечь в рамках проекта, составляет более $57 млн и будет направлен на увеличение мощностей порта", – отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Прием заявок продлится до 16 декабря 2019 года. Ожидается, что решение Мининфраструктуры об определении победителя концессионного конкурса будет принято в первой половине февраля 2020 года.