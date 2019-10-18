 Фабрика British American Tobacco приостановила производство в Украине

Об этом со ссылкой на The Page сообщает БизнесЦензор.

В связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Как писал Бизнес-Цензор, парламент в ускоренном режиме принял законопроект №1049. Согласно поправке нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

Этим документом, в частности, установлено, что производители и импортеры табачных изделий до 1 января 2021 года обязаны реализовать эту продукцию компаниям, получившим лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями по ценам, не превышающим 80% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены (с учетом налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, но без суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть табачных изделий).

В свою очередь оптовые торговцы должны продавать табачные изделия в розничные сети по ценам, не превышающим 87% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены.

За нарушение этой нормы установлены штрафы в 100% стоимости реализованной продукции (но не менее 200 тыс. грн) для производителей и импортеров табака и в размере 100% стоимости проданной партии (не менее 100 тыс. грн) – для оптовых торговцев.

Как сообщали в ассоциации "Укртютюн", основанной крупнейшими производителями сигарет в Украине, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн за пачку, что, по мнению производителей, приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли.

На Прилуцкой табачной фабрике производили более 10 марок сигарет, среди которых Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и "Прилуки". Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира.