 Нефьодов выступил за повышение лимита на беспошлинные посылки

Об этом Нефьодов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Пожалуй, я был слишком консервативным по этому блоку, попробуем теперь взяться еще за 2 инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведения порядка с почтовыми отправлениями (напомню, я сторонник, в том числе, повышение лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн)", - сообщил он..

Он напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует защиту прав интеллектуальной собственности на новой таможне.

"Здесь должен быть четкий баланс - с одной стороны, должны прекратить случаи вроде блокировки доставки одной пары обуви (реальный кейс). С другой, не допускать на рынок контрафакт, который может быть реально опасным для здоровья (поддельные лекарства, удобрения и т.д.)", - написал он.

В Украине 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым лимит стоимости для беспошлинных посылок из-за рубежа снижен с 150 евро до 100 евро.