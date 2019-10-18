 Повышение цен на газ с МВФ не обсуждается, – НБУ

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Он добавил, что вопросы цены газа не обсуждается с МВФ.

"Сейчас вопрос цены на газ не стоит, потому что правительство приняло в свое время постановление, которой регулируется тарифы. И сегодня есть очень благоприятная ситуация, когда на мировом рынке цены на газ снизились. Поэтому о повышении пока мы не говорим", - сказал глава НБУ.

"Вопроса "Приватбанка" нет в переговорах. Вопрос "Приватбанка" в общем сегодня является таким, который требует решения", - сказал Смолий.

Также Смолий отрицает какое-либо давление на НБУ со стороны президента.

"Вопрос независимости Национального банка и давления на него, наверное, была одной из самых актуальных тем последних несколько месяцев. Однако, я не хочу сказать, что мы не ощущаем давление о каком-то давлении со стороны какой-то институции", - сказал Смолий.