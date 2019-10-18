 Министр энергетики США подал в отставку на фоне слухов о влиянии на "Нафтогаз" (обновлено)

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, уход Перри происходит из-за того, что он находится под пристальным вниманием по поводу роли, которую он сыграл в отношениях Трампа с Украиной.

Выступая на мероприятии в Техасе, президент США Дональд Трамп подтвердил информацию об отставке Рика Перри, уточнив, что он покинет должность министра энергетики до конца года, передает Голос Америки.

Президент отметил, что он знал о предстоящей отставке Перри уже в течение нескольких месяцев.

"Мы с Риком говорили (об этом, – ред.) в течение шести месяцев. На самом деле, я думал, что он уйдет немного раньше. Но у него были большие планы. Его ожидает большой успех. У нас уже есть человек, который займет его место. Мы очень скоро об этом объявим", – сказал Трамп.

По данным Reuters, на место Перри могут назначить его нынешнего заместителя Дэна Бруйе, который в последние месяцы посетил несколько важных международных встреч в области энергетики.

Ранее представители Демократической партии США, инициировавшие процедуру импичмента Трампа, вызвали Перри на слушания для дачи показаний. Крайним сроком они установили 18 октября.

Поводом для вызова стали сведения о том, что Перри помогал личному адвокату Трампа Руди Джулиани повлиять на назначение членов правления НАК "Нафтогаз Украины", а также его причастность к телефонному разговору Трампа с президентом Владимиром Зеленским.

Группа американских бизнесменов и доноров Республиканской партии США пыталась сменить руководство "Нафтогаза", чтобы в дальнейшем тот заключал выгодные контракты с фирмами союзников Трампа, сообщала Associated Press со ссылкой на источники.