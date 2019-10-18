 "Мироновский хлебопродукт" Косюка увеличил производство курятины на 24%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, в третьем квартале 2019 года МХП продал внешним потребителям 165,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В течение третьего квартала 2019 года объем экспорта курятины снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 79,19 тыс. тонн. В целом в январе-сентябре экспорт курятины увеличился на 26% и составил 269,67 тыс. тонн.

Кроме того, за девять месяцев агрохолдинг нарастил продажи мяса птицы на 14% – до 511,24 тыс. тонн. При этом его производство возросло на 18% – до 540,13 тыс. тонн.

Как сообщалось, в 2018 году предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка получили более 800 млн грн дотаций из госбюджета из выделенной на программу компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов общей суммы в 1,7 млрд грн.

В 2017 году производители птицы получили 50% выделенных на развитие животноводства дотаций, или 2 млрд грн. Самая большая сумма поддержки тогда также была направлена компании "Мироновский хлебопродукт" экс-первого заместителя администрации президента Юрия Косюка – 1,4 млрд грн.

В начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.