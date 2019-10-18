 "Укрзализныця" может закупить локомотивы у китайской компании

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов и министр инфраструктуры Владислав Криклий провели встречу с представителями CRRC Corporation Limited.

Кравцов сказал, что, учитывая тенденцию уменьшения веса грузовых поездов, CRRC предлагает поставлять вместо привычных двухсекционных 8-осных локомотивов 1-секционные 6-осные, обслуживание которых в 1,5 раза дешевле.

"Еще раз подчеркну, что главным пунктом наших переговоров будет цена закупки, сервисного обслуживания, возможность локализации производства узлов и запасных частей", - сказал Кравцов.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с компаниями Alstom и CRRC. Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих 7 лет, а к 2029 году - до 500 новых электровозов.