 SkyUp запустила рейсы из Львова и Харькова в Прагу

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines сообщает БизнесЦензор.

"Мы сделали еще один шаг в реализации нашей стратегической программы развития полетной карты из регионов", – заявил генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацький.

Стоимость билетов рейса Харьков – Прага составляет от 1 487 грн. вылеты осуществляются по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов на рейс Львов – Прага составляет от 983 грн. рейсы проводятся по четвергам и воскресеньям.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года компания перевезла 1,398 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.