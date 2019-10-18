 Кабмин вернул "Укрзализныцю" под управление Мининфраструктуры

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.
"Правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры", - сообщил Криклий.
По его словам, теперь начнутся реформы в "Укрзализныце". "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)", - заявил Криклий.
Он добавил, что необходим новый закон о железнодорожном транспорте. Также готовится реформа тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок.
"Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - написал Криклий.
Есть у нас в днепре аэропорт. И никто кроме тех кому разрешил Игорь Валерьевич летать туда не могут. И ничего что полосы государственые. Вся инфраструктура под частным руководством. А полосы без терминалов никому не нужны