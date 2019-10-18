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Все про:Кабмин (3513) Укрзализныця (2445) Мининфраструктуры (705) Криклий (20)

 Кабмин вернул "Укрзализныцю" под управление Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" под управления Министерства инфраструктуры, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры", - сообщил Криклий.

По его словам, теперь начнутся реформы в "Укрзализныце". "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)", - заявил Криклий.

Он добавил, что необходим новый закон о железнодорожном транспорте. Также готовится реформа тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок.

"Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - написал Криклий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154543
 
 
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" Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы"

Есть у нас в днепре аэропорт. И никто кроме тех кому разрешил Игорь Валерьевич летать туда не могут. И ничего что полосы государственые. Вся инфраструктура под частным руководством. А полосы без терминалов никому не нужны
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Не важно КАК не важно эффективно или нет -важно КТО "решает". Как достали,********. Почему 4 ре сетки? ПОЧЕМУ льготы на вывоз СЫРЬЯ ЧАСТНЫМ компаниям? Почему суперприбыльное предприятие УБЫТОЧНО? Где аудит ,наказания ВОРОВ Ввввсех? Из одной "шарашки" в другую. Где результат, УРОДЫ?
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