 Кабмин вернул "Укрзализныцю" под управление Мининфраструктуры

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры", - сообщил Криклий.

По его словам, теперь начнутся реформы в "Укрзализныце". "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)", - заявил Криклий.

Он добавил, что необходим новый закон о железнодорожном транспорте. Также готовится реформа тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок.

"Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - написал Криклий.