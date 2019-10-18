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Все про:ГПУ (723) Динамо (15) налоги (970) Суркис (73)

 ГПУ открыла дело против менеджеров "Динамо" Суркиса из-за уклонения от уплаты налогов

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев" Игоря Суркиса.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что "служебные лица ООО "ФК "Динамо Киев" обеспечили избежания уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".

Служебным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" инкриминируют часть 3 статьи 212 ( уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Р ранее руководство "Динамо" неоднократно обвиняли в неуплате налогов в бюджете Украины за помощью оффшорных схем финансирования клуба. По предварительным подсчетам, за пять лет ФК недоплатил в бюджет 445 млн. грн, из которых порядка 183 млн. грн должно пойти в пенсионный фонд и около 30 млн. грн - в госбюджет в качестве военного сбора.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154533
 
   
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И что, отгребет мелкая шестерка, не Суркиса же будут мурыжить, да и то что он отдаст поллярда недоплаты еще под вопросом.
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Рябошапка, де твої пропозициї новій владі щодо необхідних змін у законодавство з метою попоредження ухилення (УСІХ) від сплати податків через викорстання можливостей офшорів???
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А зачем нам 400 рыл в Раде если по вашему прокурор должен подавать законопроекты?))
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Я казав про пропозиції, які подаються до тих, хто має право законодавчої ініціативи. Прокуратура розслідує складні злочини тому, на мою думку, має напрацювання, що потрібно зробити аби ці злочини не повторювалися. А вже, чи захоче нова влада внести такі зміни у законодавство, це інше питання і схоже, що риторичне.
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Может не ФОПы виноваты в скудном бюджете и первоочередные законы по сдиранию налогов нужно было принимать против любителей офшорных махинаций,а зелька-шмелька?
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хорошее отвлекалово для болельщиков ДК, которые в большинстве патриоты.... А что у татарина все хорошо в ШД?
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Такими темпами мы скоро увидим уголовное производство об избежании уплаты "95-м кварталом" налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности "95-го квартала" с использованием банковских счетов оффшорной компании!
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