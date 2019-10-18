 Минэкономики поддержало сохранение дотаций аграриям

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы поддерживаем позицию по направлению 1% ВВП на поддержку АПК. Агросектор должен получить то, что было задекларировано", - сказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 16 октября поддержал наработанные профильным подкомитетом поправки в проект госбюджета, предусматривающие сохранение на 2020 год объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн.

Аграрный комитет предлагает направить 4,4 млрд грн из общей суммы господдержки аграрной отрасли на программу удешевления кредитов, связанных с выкупом земель, остальные 4 млрд грн распределить на разные отраслевые программы.

В частности, 2,5 млрд грн предлагается направить на поддержку животноводства, переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыболовства, 600 млн грн - на закупку сельхозтехники и комплектующих, 400 млн грн - на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 150 млн грн - на финподдержку мероприятий в АПК, 150 млн грн - на поддержку фермерских хозяйств, 100 млн грн - на предоставление кредитов фермерским хозяйствам, 100 млн грн - на частичную компенсацию фермерам стоимости электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель.