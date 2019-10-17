 Комитет Рады рекомендовал ограничить импорт из РФ и цены на рынке электроэнергии

Об этом говорится на странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.
Авторами законопроекта указана группа народных депутатов от фракции "Слуга народа".
По словам главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, законопроект разработан с целью ликвидировать дефицит электроэнергии, который наблюдается в стране, и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей.
"К сожалению, много крупных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ). А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%", – заявил Герус во время заседания Комитета.
По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.
В частности, изменения в проекте закона №2236-2 предусматривают:
- Предоставление полномочий Кабмину запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать ограничения цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), рынке вспомогательных услуг и балансирующем рынке.
- Предоставление права оператору систем передачи (НЭК "Укрэнерго") на ограничение выдачи электроэнергии объектами ВИЭ установленной мощностью от 150 МВт, если они превысили прогнозную выработку электроэнергии.
- Запрет импорта электроэнергии по прямым договорам из стран, не входящих в Энергосообщество (европейская энергосистема), кроме республики Беларусь.
Как сообщалось, в начале октября АМКУ открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова".
Напомним, с 1 июля в Украине запущен оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.
Запуск рынка в июле привел к повышению цен на электроэнергию для промышленных потребителей на 25-30%.