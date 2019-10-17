 Комитет Рады рекомендовал ограничить импорт из РФ, большие СЭС и цены на рынке электроэнергии

Об этом говорится на странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Авторами законопроекта указана группа народных депутатов от фракции "Слуга народа".

По словам главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, законопроект разработан с целью ликвидировать дефицит электроэнергии, который наблюдается в стране, и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей.

"К сожалению, много крупных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ). А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%", – заявил Герус во время заседания Комитета.

По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.

В частности, изменения в проекте закона №2236-2 предусматривают:

Предоставление полномочий Кабмину запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать ограничения цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), рынке вспомогательных услуг и балансирующем рынке. Предоставление права оператору систем передачи (НЭК "Укрэнерго") на ограничение выдачи электроэнергии объектами ВИЭ установленной мощностью от 150 МВт, если они превысили прогнозную выработку электроэнергии. Запрет импорта электроэнергии по прямым договорам из стран, не входящих в Энергосообщество (европейская энергосистема), кроме республики Беларусь.

Как сообщалось, в начале октября АМКУ открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова".

Напомним, с 1 июля в Украине запущен оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

Запуск рынка в июле привел к повышению цен на электроэнергию для промышленных потребителей на 25-30%.