 Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером ЕБРР

Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе встречи с министром финансов Оксаной Макаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым в Вашингтоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если нынешний тренд сохранится, Украина сможет стать крупнейшим направлением для инвестирования в 2019 году. Мы пообещали предпринимать более активные усилия по операциям в странах-партнерах в будущие годы, и Украина символизирует это: больше инвестиций, больше проектов, больше влияния", – заявил Чакрабарти.

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы ЕБРР в Украине и обсудили стратегическое развитие.

По словам Чакрабарти, объем инвестиций банка в Украине в этом году может выйти на рекордный уровень.

"Впрочем, наша цель – достигать аналогичных масштабов деятельности ежегодно. Это наша совместная цель", – отметил президент ЕБРР.