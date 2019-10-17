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 Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером ЕБРР

Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером Европейского банка реконструкции и развития, его инвестиции в страну в октябре превысили 1 млрд евро.

Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе встречи с министром финансов Оксаной Макаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым в Вашингтоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если нынешний тренд сохранится, Украина сможет стать крупнейшим направлением для инвестирования в 2019 году. Мы пообещали предпринимать более активные усилия по операциям в странах-партнерах в будущие годы, и Украина символизирует это: больше инвестиций, больше проектов, больше влияния", – заявил Чакрабарти.

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы ЕБРР в Украине и обсудили стратегическое развитие.

По словам Чакрабарти, объем инвестиций банка в Украине в этом году может выйти на рекордный уровень.

"Впрочем, наша цель – достигать аналогичных масштабов деятельности ежегодно. Это наша совместная цель", – отметил президент ЕБРР.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154480
 
 
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