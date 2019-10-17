 Правительство Великобритании и Еврокомиссия согласовали условия Brexit

Достижение договоренности подтвердили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Где есть желание, есть сделка – у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства, и это доказательство нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую (саммиту ЕС) одобрить эту сделку", – заявил Юнкер.

В свою очередь Борис Джонсон назвал сделку "отличной" и призвал британских законодателей одобрить ее в выходные.

"У нас отличная новая сделка, которая возвращает контроль… Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли переключиться на другие приоритеты", – отметил премьер Великобритании.

Достигутое соглашение предусматривает переходный период продолжительностью до конца 2020 года и, возможно, еще год, при этом стороны нашли "юридически действительное решение", позволяющее избежать возникновения полноценной ирландской границы, сказал главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.

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Как отмечает агентство, несмотря на наличие договоренности, никаких гарантий того, что соглашение будет одобрено британским парламентом по-прежнему нет.

У Джонсона нет большинства в 650-местном парламенте. Для одобрения сделки ему нужны как минимум 320 голосов.

Главным камнем преткновения в ходе переговоров был вопрос об ирландской границе. Достигнутое соглашение предусматривает сохранение Северной Ирландии в составе таможенной зоны Соединенного Королевства. Однако на товары, поступающие с материка в Северную Ирландию, конечным пунктом назначения которых является Ирландия или единый рынок ЕС, будут распространяться пошлины.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии назвала текст соглашения неприемлемым. Шотландская национальная партия также не поддержит сделку.