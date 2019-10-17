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 Кабмин изменил порядок согласования отпусков высокопоставленных чиновников

Кабинет министров внес изменения в порядок согласования отпусков членов правительства и руководителей органов исполнительной власти.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №961-р от 16 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в пункт 2 распоряжения №18 от 24 января 2007 года "Об отпусках членов Кабинета министров Украины, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, председателя Совета министров Автономной Республики Крым".

Согласно новой редакции статьи, члены правительства, как и ранее, обязаны согласовывать конкретный период предоставления отпуска с премьер-министром.

В то же время руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабмином, будут согласовывать отпуска с министром Кабинета министров. Другие руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих членов Кабмина, должны согласовывать отпуск с профильными министрами.

Ранее все руководители центральных органов власти, подотчетных Кабмину, были обязаны также получать согласие премьера.

Главы областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций будут согласовывать отпуск с министром развития общин и территорий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154470
 
 
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