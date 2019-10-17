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 Транспорт, Социальная политика
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Все про:закон (474) Зеленский (391) перевозки (246) штраф (404)

 Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" № 166-IX, который был принят парламентом 3 октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

Так, документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан-субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154465
 
 
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Транспорт в городах должен быть муниципальным, все эти "Богданы", "Газели" должны исчезнуть из городов вместе с владельцами маршрутов.
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