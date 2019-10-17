 Суд отменил арест акций украинской "дочки" российского "Сбербанка" по иску Коломойского

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно решению суда в Едином госреестре, суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация", и отметил, что ранее в этом году кассацию на арест акции удовлетворил Верховный суд.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева в сентябре 2018 года решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства, в том числе и "Сбербанка", в качестве обеспечения иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество в пользу связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

В то же время Верховный суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка".

"Сбербанк" (ранее - дочерний банк "Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 63,04 млрд грн занимал 7 место по этому показателю среди 76 банков.