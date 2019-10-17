[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.66 27.1
 Финансы, Корпоративные отношения
  316  0
Все про:арест (404) Киев (2216) Сбербанк (184) Сбербанк России (118)

 Суд отменил арест акций украинской "дочки" российского "Сбербанка" по иску Коломойского

Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций "Сбербанка" (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал "Райфайзен Банк Аваль" (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно решению суда в Едином госреестре, суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация", и отметил, что ранее в этом году кассацию на арест акции удовлетворил Верховный суд.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева в сентябре 2018 года решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства, в том числе и "Сбербанка", в качестве обеспечения иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество в пользу связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

В то же время Верховный суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка".

"Сбербанк" (ранее - дочерний банк "Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 63,04 млрд грн занимал 7 место по этому показателю среди 76 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154463
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс донос закон законопроект Зеленский Киев парламент суд
 
 
 
 
 
 вверх