 Зеленский назначил заместителем главы АМКУ еще одну соратницу Терентьева

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №763/2019 от 17 октября обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №762/2019 президент назначил уполномоченным Антимонопольного комитета Сергея Тыщика.

Таким образом, все вакансии в комитете заполнены.

Как сообщалось, Дарья Чередениченко до последнего времени работала начальником Управления экономического анализа АМКУ.

Чередниченко пришла в АМКУ из компании "Metro Cash&Carry Украина", где она работала вместе с Юрием Терентьевым – нынешним главой АМКУ. Чередниченко на должности начальника управления сразу стала одной из самых высокооплачиваемых чиновниц Комитета, получая доход выше государственных уполномоченных и руководителей Департаментов АМКУ.

Сергей Тыщик в 2014-2017 годах был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины", в 2018 году он получал зарплату в ПАО "Магистральные газопроводы Украины", как на основном месте работы.

Вместе с тем Тыщик занимается собственным газотрейдерских бизнесом. Он задекларировал собственность в ООО "Бигаз" (газобаллонное оборудование для автомобилей в Одессе, партнер Александр Штаммовый из Макеевки). Также задекларировал незначительный доход от киевского газового трейдера ООО "Украинский газовый клуб", где Тыщик во время работы в "Нафтогазе" в 2016-2018 годах был основателем, но год назад перерегистрировал фирму на Вадима Шульгу.

Напомним, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены: