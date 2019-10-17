 Катар заинтересовался проектами по переработке мусора в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает БизнесЦензор.

По словам представителей компании, Nebras Power специализируется на проектах производства энергии, в том числе из возобновляемых источников, по всему миру. Так, за последние 5 лет компания ввела энергетические проекты общей мощностью около 4,8 ГВт в таких странах, как Нидерланды, Иордания, Индонезия и другие.

"Особое внимание стороны обратили на перспективы развития сферы производства жидкого биотоплива, биогаза, а также энергии из мусора. Также Савчук ознакомил представителей компании с Инвестиционной интерактивной картой Украины UAMAP", – отмечается в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились проработать приоритетные направления сотрудничества двух стран, а также потенциальные проекты в указанных сферах.