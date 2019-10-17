[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.66 27.1
 Энергетика, Инвестиции
  186  1
Все про:Катар (84) мусор (74) утилизация (22) альтернативная энергетика (392)

 Катар заинтересовался проектами по переработке мусора в Украине

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук провел встречу с представителями катарской компании "Nebras Power", с которыми обсудил инвестиционный потенциал "чистой" энергетики, энергоэффективности и энергетической утилизации мусора в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает БизнесЦензор.

По словам представителей компании, Nebras Power специализируется на проектах производства энергии, в том числе из возобновляемых источников, по всему миру. Так, за последние 5 лет компания ввела энергетические проекты общей мощностью около 4,8 ГВт в таких странах, как Нидерланды, Иордания, Индонезия и другие.

"Особое внимание стороны обратили на перспективы развития сферы производства жидкого биотоплива, биогаза, а также энергии из мусора. Также Савчук ознакомил представителей компании с Инвестиционной интерактивной картой Украины UAMAP", – отмечается в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились проработать приоритетные направления сотрудничества двух стран, а также потенциальные проекты в указанных сферах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154452
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вот это интересно и важно для Украины. У нас столько мусора что на 100 лет Катар загрузим Катар заинтересовался проектами по переработке мусора в Украине - Цензор.НЕТ 6073
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс донос закон законопроект Зеленский Киев парламент суд
 
 
 
 
 
 вверх