 Рада ввела новую классификацию ядерных отходов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0913 во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов.

Документом внесены изменения в законы "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "Об обращении с радиоактивными отходами", "О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение".

Законом, в частности, введены четыре "класса", на которые делятся радиоактивные отходы ("очень низкоактивные", "низкоактивные", "среднеактивные", "высокоактивные"), дано определение новых терминов: "захоронение радиоактивных отходов", "хранилище для захоронения радиоактивных отходов" ("поверхностное", "приповерхностное", "на средних глубинах", "геологическое"), "критерии принятия радиоактивных отходов". При этом отнесены к радиоактивным отходам "отработанные закрытые источники излучения".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении в апреле 2018 года.

Целью его разработки в пояснительной записке было указано приведение законодательной базы Украины в сфере обращения с радиоактивными отходами в соответствии с международными требованиями безопасности в части совершенствования системы классификации радиоактивных отходов для их захоронения.

Как пояснял министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, в результате Чернобыльской катастрофы на территории Украины образовалось большое количество радиоактивных отходов, захоронение которых требует современных международных стандартов экологической безопасности. В то же время законодательство, которое регулирует данную сферу, устарело. Предложенный законопроект должен обеспечить переходом от устаревших советских требований безопасности к международным стандартам МАГАТЭ, которыми руководствуются и в странах Европейского союза.