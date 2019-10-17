 Зеленский подписал закон об изменении порядка выдачи лицензий

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Внедрение норм закона будет способствовать совершенствованию действующего законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности", – сказано в сообщении.

В частности, документ упрощает условия осуществления хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию; уточняет перечень сведений о лицензирования, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, сведений о доступности мест осуществления хозяйственной деятельности для маломобильных групп населения и совершенствует процедуры обжалования действий органов лицензирования.

При этом вводятся новые санкции за нарушения в сфере лицензирования – приостановление действия лицензии в полном объеме или частично, определяется порядок восстановления действия лицензии, которая была остановлена ​​органом лицензирования, и порядок обжалования лицензиатом решения органа лицензирования о приостановлении действия лицензии.

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Также в документе регулируется вопрос о повторной подаче заявления о получении лицензии, включаются новые основания для аннулирования лицензии и исключается такое основание для аннулирования, как неуплата лицензиатом за выдачу лицензии.

Кроме того, устанавливается новое основание для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения, унифицированы размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и тому подобное.

Целью принятия закона было указано "усовершенствование существующего законодательного поля, направленного на упорядочение общественных отношений в сфере лицензирования хозяйственной деятельности".

В частности, документом унифицируются штрафы за нарушение законодательства в сфере лицензирования, вводится приостановка лицензии в виде санкции за нарушения в этой сфере, уточняется перечень сведений о лицензировании, размещаемые в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди прочего, документом исключается из закона "О космической деятельности" положения о лицензировании космической деятельности, из закона "О защите общественной морали" – положения о лицензировании деятельности по обороту продукции сексуального и эротического характера.

В свою очередь, в Главном юридическом управлении парламента указали, что отдельные положения законопроекта не соответствуют и не согласуются с нормами Конституции и ряда других законов Украины, а также не учитывают правовые позиции Конституционного Суда Украины, высказанные в его соответствующих решениях.