 Кабмин поддержал законопроект о запрете использования пластиковых пакетов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 16 октября этот законопроект поддержал профильный Комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования.

Согласно законопроекту, все пакеты, в зависимости от характеристик, делятся на виды. В объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства запрещается распространять сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие и оксо-раскладные. Но есть исключение – сверхлегкие пластиковые пакеты определенных размеров можно использовать как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов.

Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным этим pаконом требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а того, кто их приобрел для торговли.

Проверять исполнение закона будут центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Этот орган обязан сообщать субъектам хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты, рассмотрении дел о нарушении ими требований законодательства не менее чем за пять рабочих дней до даты рассмотрения дела.

В Минэкоэнерго отмечают, что правительства 33 стран уже ввели полный запрет, а еще 53 страны – частичный запрет или же значительное налог на использование пластиковых пакетов. В первую очередь запрет ввели в Сингапуре, где в начале 2000-х годов произошли масштабные наводнения, связанные с "пластиковым загрязнением". В Англии, к примеру, используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным вредом для окружающей среды. Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использования. Тогда как в Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.